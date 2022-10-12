عون يعلن بدء عملية إعادة النازحيين السوريين

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن عملية إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل على شكل دفعات.

وقال عون في تصريح إنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم".

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن ملف عودة اللاجئين السوريين “مهم للغاية” بالنسبة لهم.

وتحمل السلطات اللبنانية نحو مليون لاجئ سوري سبب الازمة الاقتصادية في البلاد وتدعو الى اعادتهم بهدف تخفيف الكارثة المالية ،

عون إن الوضع في لبنان تراجع كثيراً “بعدما سقط البلد في هاوية لم تأتِ صدفة، بل نتيجة أعمال وتصرفات أوصلته إلى ما هو عليه اليوم”.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي هدد بطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده ما لم يساعد المجتمع الدولي في إعادتهم إلى بلادهم.

وحتى عام 2015 بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 831,053 شخصا، عحيث طلبت الحكومة اللبنانية من المفوضية التوقف عن التسجيل واكدت ان عددهم مليون ونصف المليون لاجئ حاليا

الرئيس عون: انجاز الاتفاقية سيتبعها ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 12, 2022

واعتبر الرئيس اللبناني، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع "اسرائيل"، هدية للشعب اللبناني بكل فئاته.

وقال "ان انجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، سيمكن لبنان من استخراج النفط والغاز وبالتالي سينتشل من الهاوية التي أسقط فيها نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، اضافة الى الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والادارات العامة".