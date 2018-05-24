عون يكلف الحريري رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية

الحريري سيبدأ بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس اللبناني، ميشيل عون، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، بتشكيل حكومة جديدة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وحصل الحريري على تاييد 111 نائبا ويجب أن يكلف عون المرشح الذي يحصل على تأييد أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب وعددهم 128. وكان من المتوقع على نطاق واسع تكليف الحريري بالمنصب باعتباره أبرز سياسي سني في لبنان.

وجاء في الاعلان "عملاً بأحكام البند 2 من المادة ٥٣ من الدستور.. استدعى فخامة الرئيس الرئيس سعد الحريري وكلّفه تشكيل الحكومة".

وجاء ذلك بعد ان سمى غالبية النواب الحريري (48 عاما) خلال الاستشارات الملزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية. ويتوقع أن يبدأ الحريري بدوره مشاورات نيابية حول تشكيلة الحكومة.

وخسر تيار المستقبل بزعامة الحريري ثلث مقاعده في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي كانت الاولى منذ تسع سنوات وكرست نتيجتها نفوذ حزب الله وقوته.

وانتخب مجلس النواب الاربعاء نبيه بري، رئيس حركة أمل وحريف حزب الله، رئيسا للبرلمان للمرة السادسة منذ العام 1992.

مشاورات وتاييد

وخلال النهار أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون لقاءات مع القوى النيابية في قصر بعبدا ببيروت، لاختيار رئيس للحكومة، والتقى كذلك زعيم "كتلة المستقبل" سعد الحريري. والتقى عون بتمام سلام الذي شدد بدوره على أن لبنان "أمام مرحلة جديدة وأتمنى أن تكون مرحلة واعدة مع رجل واعد هو الرئيس سعد الحريري"، لافتا إلى أنه "مستقل ومتحالف مع كتلة المستقبل".

من جانبه، أعلن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة، مبينا أن السبب الموجب هو تبني مبدأ أنه الممثل للمكون السياسي الذي ينتمي إليه.

فيما أكدت النائبة بهية الحريري باسم "كتلة المستقبل" تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، ودعت الرئيس عون في لقائها معه إلى منح المرأة اللبنانية حصة في الحكومة المقبلة.

أما وزير الخارجية الحالي في حكومة تصريف الأعمال النائب جبران باسيل، فقد أعلن باسم تكتل "لبنان القوي" اختيار الحريري لرئاسة الحكومة وقال: "موقفنا طبيعي ينسجم مع نتيجة الانتخابات التي أعطت تيار المستقبل الصفة التمثيلية الأوسع والأكبر ضمن المكون الذي يمثله".

بدورها أعلنت "كتلة نواب الأرمن"، التي تضم هاغوب بقرادونيان وهاغوب ترزيان والكسندر ماطوسيان، تسمية الحريري لتشكيل الحكومة القادمة.

فيما سمّت كتلة "ضمانة الجبل" برئاسة النائب طلال أرسلان رئيس الحكومة سعد الحريري لقيادة الحكومة "العتيدة".

وتحفظت كتلة "الوفاء والمقاومة" عن تسمية أحد لرئاسة الحكومة وأكدت استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

أما النائب تيمور جنبلاط فقد أكد اختيار كتلة "اللقاء الديموقراطي" للحريري لرئاسة الحكومة، متمنيا الإسراع في تشكيلها.

من جانبها أكدت كتلة "التكتل الوطني" برئاسة النائب فيصل كرامي والمؤلفة من كرامي وجهاد الصمد وطوني فرنجية وأسطفهان الدويهي وفايز غصن ومصطفى الحسيني وفريد هيكل الخازن، تسميتها الحريري لرئاسة الحكومة.

وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها الحريري رئاسة الحكومة. وكانت المرة الثانية بين كانون الاول/ديسمبر 2016 حتى ما قبل الانتخابات الاخيرة. وكان رئيسا للحكومة بين العامين 2009 و2011.