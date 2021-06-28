عون يلتقي هنية في بيروت

قال رئيس المكتب السياسي لـ حماس، إسماعيل هنية، ان لبنان بلد مستقل وهو من يقرر الطريقة التي يدعم بها اشقاءه الفلسطينيين كما أن الحركة لا تقرر لأي جهة في لبنان كيف تتصرف مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هنية عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة في بعبدا أكدنا على ثوابتنا السياسية المتعلقة بتمسكنا بحق العودة ورفض التوطين أو الوطن البديل، وأن الشعب الفلسطيني يقيم في لبنان كضيف إلى حين العودة إلى وطنه ودياره التي هُجِّر منها".

عون: الشعب الفلسطيني اثبت وحدته

من جهته، رأى عون أن "الشعب الفلسطيني أثبت وحدته، وهذا عنصر مهم في معادلة القوة والمواجهة".

ودعا عون المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهة مبدأ القوة وعمليات التهجير وسلب الحقوق وتوفير الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي ألحقته به الغارات الجوية الإسرائيلية.

هنية يلتقي بري

والتقى هنية والوفد المرافق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في منزله غرب بيروت، وكذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في مقر الحكومة وسط بيروت حيث أطلعهم على نتائج حرب غزة الأخيرة، والانتصار الذي تم تحقيقه.

ومنذ أيام يُجري هنية، الذي وصل بيروت الأحد الماضي، ووفد رفيع من قيادات حركته جولة خارجية يزور خلالها دولا عربية، ويلتقي فيها مسؤولين رسميين ونخباً سياسية ومجتمعية.

جولة هنية

وشملت الجولة، حتى الآن مصر والمغرب وموريتانيا، ويعتزم هنية مواصلتها في "عدد من دول المنطقة"، وفق ما أعلنته "حماس" في وقت سابق، من دون تحديد تلك الدول أو مواعيد زيارتها.

ويعيش في لبنان 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.