عون يمنح المئات بينهم سوريين الجنسية اللبنانية

وقالت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان إنها تدرس أيضا إمكانية الطعن في المرسوم ذاته.

أفادت وسائل إعلام لبنانية الجمعة بأن الرئيس ميشال عون وقع مرسوما مثيرا للجدل بتجنيس نحو 300 شخص بينهم "غير مستحقين".

وأشارت تقارير إلى أن المرسوم يشمل رجال أعمال سوريين بعضهم مقرب من النظام وأشخاصا يحملون الجنسيات الفلسطينية والأردنية والإيرانية والعراقية والمصرية والسعودية والتونسية وغيرها.

وذكرت صحف لبنانية أن مساعي تبذل مع الرئاسة اللبنانية لحفظ المرسوم الذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.

وأثار المرسوم جدلا حول أحقية رجال أعمال وأصحاب نفوذ بالجنسية اللبنانية، كما جدد هواجس من فكرة توطين اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان. واعتبر النائب نديم الجميل أن المرسوم "خطر فعلي يمس بالتوازن بين الطوائف"، وذلك في تصريحات نقلتها الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.

وأَضاف "علينا أن نعرف لمن أعطيت الجنسية وهذا الموضوع لن يمر مرور الكرام"، مضيفا أنه سيدرس إمكانية الطعن في هذا المرسوم أمام مجلس شورى الدولة فور وروده في الجريدة الرسمية.

وقالت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان إنها تدرس أيضا إمكانية الطعن في المرسوم ذاته.