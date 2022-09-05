عون يوجه التحية للمشاركين بالحملة البحرية للتمسك بحق لبنان بثرواته (فيديوهات وصور)

وجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، التحية للشباب المشاركين بالحملة البحرية التي انطلقت عبر المراكب تحت شعار "نفط لبنان للبنان".

وقال عون: "تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكا بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته".

وأضاف: "وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا، وثرواتنا لأجيالنا المتطلعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها بظل علم البلاد".

من طرابلس إلى الناقورة، مروراً بموانئنا، تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكاً بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته.

وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا، وثرواتنا لأجيالنا المتطلّعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها بظل علم البلاد. — General Michel Aoun (@General_Aoun) September 4, 2022

وانطلقت المراكب البحرية في الحملة التي نظمتها "الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية"، من ميناء طرابلس شمال لبنان مرورا بشواطئ ومناطق عدة وصولا إلى الناقورة جنوب البلاد، في إطار تمسك اللبنانيين بحقهم بمياههم وثروتهم النفطية.

مشاهد جوية للرحلة البحرية نحو الناقورة تحت شعار "نفط لبنان للبنان" pic.twitter.com/MdIJzkC5S9 — البيت بيتك (@elbeit_beitak) September 4, 2022

وأوضح المشرف على الشباب الوطني في طرابلس المحامي عبد الناصر المصري، قائلا: "إن الحملة رسالة إلى العدو تقول إن المثلث القوي، "الجيش والشعب والمقاومة"، متمسك باستخراج ثروته النفطية، وإن منع لبنان من ذلك يجب أن ينتهي تحت ضغط قوة الشعب، وأن يكون ذلك سببا لتعافي لبنان اقتصاديا".