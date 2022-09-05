عون يوجه التحية للمشاركين بالحملة البحرية للتمسك بحق لبنان بثرواته (فيديوهات وصور)

وجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، التحية للشباب المشاركين بالحملة البحرية التي انطلقت عبر المراكب تحت شعار "نفط لبنان للبنان".
وقال عون: "تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكا بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته".
وأضاف: "وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا، وثرواتنا لأجيالنا المتطلعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها بظل علم البلاد".
من طرابلس إلى الناقورة، مروراً بموانئنا، تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكاً بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته.— General Michel Aoun (@General_Aoun) September 4, 2022
وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا، وثرواتنا لأجيالنا المتطلّعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها بظل علم البلاد.
وانطلقت المراكب البحرية في الحملة التي نظمتها "الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية"، من ميناء طرابلس شمال لبنان مرورا بشواطئ ومناطق عدة وصولا إلى الناقورة جنوب البلاد، في إطار تمسك اللبنانيين بحقهم بمياههم وثروتهم النفطية.
مشاهد جوية للرحلة البحرية نحو الناقورة تحت شعار "نفط لبنان للبنان" pic.twitter.com/MdIJzkC5S9— البيت بيتك (@elbeit_beitak) September 4, 2022
وأوضح المشرف على الشباب الوطني في طرابلس المحامي عبد الناصر المصري، قائلا: "إن الحملة رسالة إلى العدو تقول إن المثلث القوي، "الجيش والشعب والمقاومة"، متمسك باستخراج ثروته النفطية، وإن منع لبنان من ذلك يجب أن ينتهي تحت ضغط قوة الشعب، وأن يكون ذلك سببا لتعافي لبنان اقتصاديا".
عائلة الشاب #شربل_بوضاهر الذي انسحب من بطولة العالم للفنون القتالية لتفادي مواجهة لاعب اسرائيلي تشارك في الرحلة البحرية نحو #الناقورة عبر قارب يحمل اسمه #نفط_لبنان_للبنان #لبنان pic.twitter.com/5LL519vEp6— Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj0007) September 4, 2022