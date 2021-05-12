عيد الفطر الخميس في 18 دولة عربية

أعلنت 18 دولة عربية، الثلاثاء، أن الخميس أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 13 أبريل/ نيسان الماضي)، والخميس هو أول أيام عيد الفطر (الأول من شوال/ الموافق لـ13 مايو/أيار الجاري).

وهو الموقف ذاته الذي أعلنته وزارتا الأوقاف في كل من قطر واليمن، ومفتي فلسطين محمد حسين، ونظيره الأردني عبد الكريم الخصاونة، فضلا عن سلطان بن الظاهري وزير العدل الإماراتي، رئيس لجنة تحري هلال شوال.

كما أعلن الموقف ذاته، مفتي مصر، شوقي علام، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان (رسمي)، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني (رسمي)، والمجلس العلمي الفقهي بوزارة أوقاف النظام السوري.

بدوره أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن الخميس أول أيام عيد الفطر.

ومن المقرر أن يترقب الشيعة في العراق هلال شهر شوال مساء الأربعاء، إذ جرت العادة، منذ سنوات طويلة، أن يبدأ الشيعة في البلاد صيام رمضان بعد يوم من بدء السنة.

من جهته، أعلن مفتي تونس عثمان بطيخ في كلمة متلفزة أن الخميس أول أيام العيد، ونفس الأمر أعلنه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، في بيان، كما أعلن الشيخ الصادق الغرياني‎ مفتي ليبيا الأمر ذاته، في بيان متلفز.

فيما نقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن لجنة رصد الأهلة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمان والخميس هو أول أيام عيد الفطر.‎

كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية في بيان أن الخميس هو أول أيّام عيد الفطر، وهو نفس الأمر الذي أعلنته لجنة مراقبة الأهلة بموريتانيا في بيان.

وعربيا، لم يصدر حتى الساعة 21.30 ت.غ إفادات رسمية بشأن عيد الفطر من 4 دول، هي: جيبوتي، وجزر القمر، وسلطنة عمان، والمغرب.

وللعام الثاني على التوالي، يحل عيد الفطر في ظل استمرار جائحة كورونا، وتدابير احترازية مشددة تفرضها بعض الدول لأداء صلاة العيد. (الأناضول)