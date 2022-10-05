"عيد الكيبور" .. المستوطنون يقتحمون "الأقصى" (فيديو)

نفذ مئات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، اقتحامات جماعية ومتتالية للمسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، تحت حراسة شرطة وقوات الإحتلال الاسرائيلي، بمناسبة "عيد الكيبور/الغفران" اليهودي.

ووسط عزل واغلاق كامل لشوارع مدينة القدس، شهدت المدينة انتشارا مكثفا لشرطة الاحتلال المرافقة للمقتحمين والمنتشرة في شوارع المدينة.

ودعت "جماعات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحامات كبيرة وجماعية للأقصى هذا اليوم.

وانتشرت شرطة الاحتلال على أبواب الأقصى، التي أوقفت الوافدين اليه ومنعت البعض من الدخول.

واعتقلت قوات الاحتلال شابة من منطقة باب الاسباط.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، 3 فلسطينيين من المسجد الأقصى، بينما نفذ مئات المستوطنين اقتحامات جماعية "في عيد الكيبور/الغفران" اليهودي.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 336 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال.

وتعمد المستوطنون اقتحام الأقصى اليوم "بالزي الكهنوتي الأبيض/ لباس التوبة"، وهو الزي الخاص بالأعياد اليهودية.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من الأقصى، بينهم سيدة أفرج عنها لاحقا بشرط الحضور للتحقيق يوم غد مع منعها الدخول اليوم الى المسجد، كما أخرجت الشرطة بعض المصلين من الأقصى.

وعند باب السلسلة -أحد أبواب الأقصى- من الجهة الخارجية، أدى العشرات من المستوطنين الصلوات، وشكلوا حلقات الرقص والغناء.

ومن جهة ثانية تواصل سلطات الاحتلال، منذ ساعات عصر أمس، الاغلاقات الكاملة في شوارع مدينة القدس، ومداخل بلدات "صور باهرو العيسوية، وبعض مداخل بلدة سلوان، اضافة الى اغلاق كامل لشوارع رئيسية وحيوية في المدينة.

وبسبب الاغلاقات في المدينة وعدم المقدرة على التنقل بحرية، اعلنت العديد من المدارس عن تعطيل الدراسة لهذا اليوم.

وفي عيد الغفران، تتعطل حياة المقدسيين بسبب الاغلاقات، وتعزل الشوارع والأحياء عن بعضها البعض.