عيسى برهم.. دكتوراة مع مرتبة شهيد

هو عيسى سليمان برهم بني شمسة تقلد ارفع المناصب في سلك القضاء ، تساءلت مجموعة بادر فلسطين في فلم وثائقي عنه ان دكتور القانون ووكيل النيابة لم يكن ينقصه اي شيء وهو المتهم بالعمل مع (السلطة العميلة) فلماذا صعدت الى الجبل ؟

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تتساءل ايضا: اي رجل انت؟ ماذا فعلت بعجزنا وانت تسابق فتيان بيتا على جبل صبيح الذي يهدد المستوطنون بالاستيلاء عليها وسلبها من اهلها الاصليين ، هو لن يورث الشتات بعد ان التئم الشمل

خضب الجبل دمه وصعد حيث الاكرم منا تاركا بييتا واطفالا وجبل لن يستباح

