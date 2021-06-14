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عيسى برهم.. دكتوراة مع مرتبة شهيد

منشور 14 حزيران / يونيو 2021 - 02:48
عيسى سليمان برهم بني شمسة
عيسى سليمان برهم بني شمسة

هو عيسى سليمان برهم بني شمسة تقلد ارفع المناصب في سلك القضاء ، تساءلت مجموعة بادر فلسطين في فلم وثائقي عنه ان دكتور القانون ووكيل النيابة لم يكن ينقصه اي شيء وهو المتهم بالعمل مع (السلطة العميلة) فلماذا صعدت الى الجبل ؟

لمتابعة الفلم الوثائقي مباشرة اضغط هنا

شاهد: انتاج مجموعة بادر كاملة على موقع الفيس بوك اضغط هنا

تتساءل ايضا: اي رجل انت؟ ماذا فعلت بعجزنا وانت تسابق فتيان بيتا على جبل صبيح الذي يهدد المستوطنون بالاستيلاء عليها وسلبها من اهلها الاصليين ، هو لن يورث الشتات بعد ان التئم الشمل

خضب الجبل دمه وصعد حيث الاكرم منا تاركا بييتا واطفالا وجبل لن يستباح

 

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