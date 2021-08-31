عُمان تمنع غير الحاصلين على اللقاح من دخول اراضيها

قالت سلطنة عمان الثلاثاء، أنها قررت منع دخول غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من دخول اراضيها و"دون استثناء".

واكدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في بيان اوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، ان السلطنة "لن تسمح إلا للمسافرين الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بدخول أراضيها".

وشدد البيان على أن "القرار سيسري على جميع البلدان دون استثناء".

واضاف أن "قرار اشتراط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لدخول السلطنة يسري على القادمين من كل دول العالم، وفق الضوابط الموضوعة".

وقالت اللجنة في بيانها انها ستتابع "مستجدات الوضع الوبائي في كل الدول وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لتلك المستجدات".