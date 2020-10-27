"غابات الجليل".. منشأة "اسرائيلية" للتدرب على قتال حزب الله (فيديو)

كشف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، النقاب عن منشأة تحاكي تدريبات القتال ضد “حزب الله” اللبنانية، وأطلق عليها “غابات الجليل”.

وأوضح الجيش في بيان أن المنشأة “تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر فقط من الحدود مع لبنان”.

وأضاف أن الهدف منها “جعل تدريبات القوات البرية والمدرعات أكثر نجاعة وملاءمتها للتطورات”، وفق قوله.

ولفت الجيش إلى أنها “تعد منصة مثالية لإجراء مناورات وتمارين دقيقة من أجل إدارة المعارك في لبنان”.

وأشار إلى أن إنشاءها استغرق أقل من عام “وجاء عقب العبر التي استخلصت من أحداث العام الماضي”.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه “رصد العام الماضي محاولات زرع عبوات ناسفة وعمليات تسلل على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية من قبل عناصر من حزب الله”، لكن لم يصدر تعليق عن المنظمة.

وقال يارين عمر، ضابط الهندسة في فرقة الجليل بالجيش الإسرائيلي: “تمت إقامة المنشأة بتخطيط دقيق يشبه قرية لبنانية تعتمد على عمق استخباراتي وفهم ميداني لأراضي العدو”.

وأضاف، بحسب تصريح الجيش، “تعد هذه المنشأة بمثابة اللبنة الأولى من أجل مضاعفة فهم النطاق الميداني في مواجهة حزب الله والتفوق عليه”.

ويتضح من شريط فيديو قصير وصور وزعها الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن المنشأة عبارة عن مجسم بناية عليها علم حزب الله وسط غابة من الأشجار.

وكانت الحدود الإسرائيلية- اللبنانية شهدت في الأشهر الماضية توترا بين إسرائيل ومنظمة حزب الله.