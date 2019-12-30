غارات أمريكية تستهدف حركة الشباب في الصومال

شنت القيادة العسكرية الأمريكية غارات جوية استهدفت معاقل لحركة الشباب المتشددة في الصومال، وقتلت أربعة مقاتلين منها.

وذكرت أفريكوم في بيان لها أن الغارات الثلاث التي نفذتها أمس، تمت بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

واستهدفت الغارات موقعي كونيو بارو وكاليو بارو التابعين لحركة الشباب المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في الصومال، بحسب البيان.

ونفذت الحركة المتشددة مؤخراً هجوما بسيارة ملغومة قرب نقطة تفتيش مزدحمة، خلف نحو 100 قتيل بينهم طلاب مدارس في حصيلة قابلة للزيادة بسبب وجود عشرات الجرحى حالة بعضهم خطيرة.

يذكر أن أفريكوم كثفت من ضربات الطائرات المسيرة في الصومال خلال هذا العام للحد من قدرات حركة الشباب ومنعها من تنفيذ أهدافها.

وتأتي هذه الضربات في ظل جهود محلية ودولية عدة تبذل من أجل القضاء على هذه الحركة، غير أنها لم تنجح حتى الآن في وضع حد لإرهاب هذه الحركة.