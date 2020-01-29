غارات إسرائيلية على غزة

نفذت طائرات حربية إسرائيلية الليلة سلسلة غارات على جنوب قطاع غزة ردا على اطلاق قذيفة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقالت مصادر إن طائرات حربية أطلقت عدة صواريخ على أرض زراعية شرق دير البلح وسط القطاع.

كما قصفت طائرات إسرائيلية على موقع للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس.

وأكدت مصادر طبية عدم وقوع اصابات جراء القصف الاسرائيلي على القطاع حتى اللحظة.

وما زالت الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء قطاع غزة.

وفي وقت سابق من الليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة فتم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل”.