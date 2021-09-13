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غارات إسرائيلية على مواقع في غزة

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2021 - 01:54
غزة
غزة

غارت فجر الإثنين طائرات الإحتلال الإسرائيلي  على مواقع في قطاع غزة.

وقصفت المقاتلات الإسرائيلية مواقع في مدن رفح وخانيونس (جنوب)، ودير البلح (وسط) وبلدة بيت لاهيا (شمال) ولم يبلغ عن وقوع إصابات كما أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يصدر بيانا فوريا حول الغارات.

وأثناء قصف المقاتلات الإسرائيلية، للمواقع الفلسطينية؛ أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، هو الثاني خلال ساعات، والرابع خلال 28 ساعة.

وذكر الجيش، على حسابه في تويتر أنه “تم اعتراض الصاروخ، بواسطة منظومة القبة الحديدية”.

وقبل عدة ساعات (مساء الأحد)، أعلنت إسرائيل، اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة.

وفجر يومي السبت والأحد، شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي قذائف صاروخية.

كلمات دالة:قطاع غزةغزة

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