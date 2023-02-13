غارات إسرائيلية على مواقع لحركة حماس غرب غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس غرب قطاع غزة.

وقام الطيران الإسرائيلي بقصف عددا من نقاط الرصد شمالي وجنوبي القطاع بالمدفعية .

صور .. لحظة قصف طيران الاحتلال الحربي لأحد المواقع في قطاع غزة، فجر اليوم . pic.twitter.com/7w6LQEGJpM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 13, 2023

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنه قصف موقعا تحت الأرض تستخدمه حركة حماس الفلسطينية لتصنيع الصواريخ، كما تم استهداف موقع البحرية جنوب غرب غزة التابع لكتائب القسام بأزيد من 10 صواريخ.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف طائراته لموقع تحت أرضي لإنتاج مواد خام صاروخية يتبع لحماس في وسط قطاع غزة، ردا على قيام مخربين في غزة بإطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه الداخل الفلسطيني السبت الماضي.

وقامت فصائل المقاومة الفلسطينية على أثر ذلك بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ. حيث دوت صفارات الإنذار بعدة مستوطنات إسرائيلية.