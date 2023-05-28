غارات اسرائيلية تستهدف مواقع حزب الله والفرقة الرابعة في دمشق

افادت مصادر اعلامية وامنية سورية بسماع دوي انفجارات هزت العاصمة دمشق في الساعات الاولى من يوم الاثنين ناجمة عن غارات اسرائيلية هي الاولى منذ منذ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وقالت مصادر وتقارير متطابقة ان الدفاعات الجوية السورية اطلقت صواريخها بكثافة على الطائرات المعادية والتي انطلقت من فوق الجولان السوري المحتل وفق تاكيدات مصدر امني سوري

واعلن التلفزيون السوري ان الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق ومحيطها

واعلن مصدر أمني سوري ان سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق حيث أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه أحد المواقع في محيط دمشق انطلاقا من فوق أراضي الجولان السوري المحتل

دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على العاصمة دمشق ومحيطها pic.twitter.com/VN9ss2RWP5 — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) May 28, 2023

وحسب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي فقد استهدف العدوان مواقع لحزب الله اللبناني وايران في محيط مطار دمشق الدولي فيما اشارت الى إستهداف مقرات الفرقة الرابعة الموالية لايران والتي يقودها ماهر الاسد في مدينة قدسيا في مدينة دمشق، وهي المرة الثانية التي يتم فيها ضرب مواقع للواء ماهر الاسد بعد الضربة التي تم تنفيذها ضد مقر له في الجنوب السوري

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