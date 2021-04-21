قصف على مفاعل ديمونا وغارات اسرائيلية على الجنوب السوري

قالت مصادر اعلامية سورية ان الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم الخميس لعدوان صاروخي على المنطقة الجنوبية للبلاد، تزامن ذلك مع دوي صفارات الانذار في جنوب فلسطين المحتلة بالتزامن مع سقوط صاروخ بالقرب من مفاعل ديمونا النووي الاسرائيلي

التقارير العبرية تتخبط، فبعد ان اعلنت ان مصدر الصاروخ من قطاع غزة، عادت لتنفي ذلك في ظل تحليق مروحي اسرائيلي مكثف على الحدود الشمالية مع الجولان ولبنان

الصحفي الإسرائيلي بوعز جالون تحدث عن استنفار وسط قوات الاحتياط وتوقعات أن الصاروخ من سوريا.

أحد سكان منطقة أبو قرينات قرب ديمونا التي دوت فيها صفارات الإنذار قال إن دوي انفجار قوي جدا هزّ منازلهم بالتزامن مع الإنذار

مراسل قناة 12 العبرية نقل عن المصادر العسكرية أنه لم يتم رصد إطلاق صواريخ من غزة