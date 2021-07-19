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فيديو: غارات اسرائيلية على حلب السورية

منشور 19 تمّوز / يوليو 2021 - 09:44
غارات اسرائيلية على حلب السورية
غارات اسرائيلية على حلب السورية

قال التلفزيون الرسمي السوري إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء حلب واصفا الأمر بعدوان إسرائيلي وذلك منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء 

ونقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي  إن قصفا إسرائيليا استهدف مطار كويرس العسكري ومعامل الدفاع شرق حلب اضغط لمشاهدة الفيديو هنا

وقال العميد المنشق احمد رحال في تغيريدة على موقع تويتر ان الغارات استهدفت مقرات ومخازن للاسلحة تابعة لحزب الله وايران 

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بسماء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي.

ونشرت الوكالة الرسمية ونشطاء مقاطع فيديو وصورا وثقت لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي.

 


 

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