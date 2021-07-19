فيديو: غارات اسرائيلية على حلب السورية

قال التلفزيون الرسمي السوري إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء حلب واصفا الأمر بعدوان إسرائيلي وذلك منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء

ونقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن قصفا إسرائيليا استهدف مطار كويرس العسكري ومعامل الدفاع شرق حلب اضغط لمشاهدة الفيديو هنا

وقال العميد المنشق احمد رحال في تغيريدة على موقع تويتر ان الغارات استهدفت مقرات ومخازن للاسلحة تابعة لحزب الله وايران

غارات اسرائيلية على مقرات قيادة ومستودعات أسلحة للحرس الثوري الإيراني وميليشيات إيرانية تتواجد داخل مواقع عسكرية لجيش أسد في منطقة السفيرة بريف مدينة حلب

هل تتجرأ إيران على الرد؟؟ — العميد ركن أحمد رحال (@rahhalahmad06) July 19, 2021

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بسماء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي.

ونشرت الوكالة الرسمية ونشطاء مقاطع فيديو وصورا وثقت لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي.

🚨 SANA: israeli air aggression in Al-Safira area in the southern countryside of Aleppo, Syria.#حلب #إسرائيل pic.twitter.com/NW8Ei20uAS — نقوی • 𓂆 | ‏خُمَيْنِيّون ☫🇵🇸 (@HawraaNaqvi) July 19, 2021

عاجل || الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف عدة أهداف لعصابات الاسد والميليشيات الايرانية في ريف حلب الجنوبي#MMC pic.twitter.com/puv5UeNoLj — المركز الإعلامي العام MMC (@MMCSYR) July 19, 2021



