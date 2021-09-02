صواريخ سورية قبالة تل ابيب: مصادر تكشف المواقع المستهدفة في الغارات الاسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة كما تحدث نشطاء في فلسطين المحتلة عن سماع اصوات انفجارات واهتزاز الابنية والنوافذ خاصة، ورجحت مصادر ان تكون صواريخ سورية قد سقطت في الاراضي الفلسطينية ، واعلنت وسائل اعلام عبرية عن سقوط صاروخ سوري في عرض بحر تل أبيب.

عدد من الصواريخ السورية دخلت لسماء " تل أبيب" وسقطت في البحر، لم يتم تفعيل الاتذار بسبب ابتعادها عن المناطق السكنية.

مراسل نيو برس: صواريخ دفاج جوي سورية دخلت سماء شمال #فلسطين المحتلة، بالتزامن مع غارات تشنها طائرات الاحتلال على #دمشق. — Qassem S Qassem (@QassemsQassem) September 2, 2021

ووصفت مصادر لـ البوابة الغارات بالعنيفة وتركزت فوق العاصمة دمشق ومدينة حمص وتحدثت عن استهداف مواقع قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية بجمرايا غربي دمشق بثلاث غارات جوية متتالية ، كما استهدفت مواقع للمليشيات الايرانية في منطقة تلال قدسيا القريبة من قصر الرئاسة حيث اقامة الرئيس بشار الاسد

وأضافت التقارير أن الغارات طالت أيضاً، نقطة تجمع للميليشيات الإيرانية في محيط بلدة “الدريج” في ريف دمشق بالاضافة الى الجبال المحاذية لمدينة التل حيث كانت تنتشر مليشيات حزب الله



وكان محيط العاصمة السورية تعرض لغارات في 19 من الشهر الجاري، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات مماثلة. وذكر مصدر عسكري في حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.

في الاثناء اعلنت روسيا في وقت سابق انها لن تسمح للطيران الاسرائيلي بخرق الاجواء السورية

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن جيشها ذكر في تقريره السنوي بأنه قصف خلال 2020 حوالي 50 هدفا في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

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