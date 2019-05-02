غارات اسرائيلية على غزة ردا على اطلاق بالونات متفجرة

أعلنت اسرائيل الخميس أن طيرانها قصف موقعا عسكريا لحماس في غزة ليل الأربعاء الخميس بعد إطلاق بالونات حملة بقنابل حارقة ومتجرات من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي أن "عمليتي إطلاق" -- صواريخ على الأرجح -- وقعتا بعد الغارة من قطاع غزة على اسرائيل.

ولم تنشر تفاصيل إضافية عن ذلك حاليا.

وأصابت الغارة الجوية أهدافا داخل ما تسميه اسرائيل مجمع عسكري لحماس في شمال قطاع غزة. ولم يعلن عن إصابات حتى الآن.

ولم يعرف ما إذا كانت القنابل الحارقة والمتفجرات التي تقول اسرائيل إنها أطلقت من غزة، قد تسببت بأضرار.

ويطلق الفلسطينيون باستمرار بالونات تحمل قنائب حارقة عبر السياج الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل، حيث تجري مواجهات أسبوعية مع الجيش خلال مسيرات العودة التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين في أيام الجمعة وبدأت في 30 آذار/مارس 2018.

وبلغت حصيلة القتلى في الجانب الفلسطيني منذ ذلك الحين 264 قتيلاً على الاقل وذلك أثناء التظاهرات او في غارات اسرائيلية.

وكانت اسرائيل قلصت الثلاثاء مساحة الصيد التي تسمح لصيادي السمك قبالة شواطئ قطاع غزة المحاصر، بالعمل فيها، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

وتسود القطاع تهدئة هشة تم تثبيتها بوساطة مصرية.