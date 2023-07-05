غارات اسرائيلية على غزة عقب اطلاق 5 صواريخ

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر الأربعاء، غارات على مواقع قالت انها عسكرية تابعة للفصائل في قطاع غزة من دون وقوع اصابات

وقالت مصادر فلسطينية أن الطائرات الحربية قصفت موقعا للفصائل في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع بثلاث صواريخ كما هاجمت موقع البيدر غربي مدينة غزة بعدة صواريخ.

وفيما لم تقع اي اصابات فان دويها واصوات انفجاراتها أحدثت أصوات انفجارات قوية ما تسبب بحالة خوف وفزع لدى الأطفال والنساء والشيوخ.

وامطرت فصائل فلسطينية مستوطنة سيديروت المتاخمة للقطاع بـ خمسة صواريخ ولم يبلغ عن وقوع اصابات ، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ في وقت سابق الليلة

طيران الاحتلال يقصف أهدافا في غزة . pic.twitter.com/zOE28UQ91X — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) July 5, 2023