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غارات اسرائيلية على غزة والسلطة تسحب موظفيها العاملين بمعبر رفح

غارات اسرائيلية على غزة والسلطة تسحب موظفيها العاملين بمعبر رفح
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