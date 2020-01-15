غارات اسرائيلية على غزة

قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مواقع داخل قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ على المناطق الحدودية بجنوب فلسطين المحتلة عام 1948

وأفادت تقارير ان الطائرات الإسرائيلية استهدفت مبنى "السفينة" غرب غزة ومبنى الإدارة المدنية شرق جباليا بشمال القطاع في اكثر من جولة عدوانية وأسفر القصف عن اشتعال النيران في محيط موقع "السفينة" وتضرر عدد من المنازل.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض 2 منها من قبل منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكثيف وجود الشرطة في مدينة سديروت بعد رصد هبوط جسم مشبوه مربوط ببالونات في المدينة.