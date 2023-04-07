غارات اسرائيلية على لبنان

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة،غارات في لبنان، ردا على اطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية في الهجوم الذي اتهمت فيه حركة حماس وبرات حزب الله منه

وقال الجيش في بيان مقتضب إن “قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ ضربات في لبنان حاليا.

وقالت مصادر ان انفجارات سمعت في منطقة صور في الجنوب اللبناني، وان قذيفتين على الأقل سقطتا قرب مخيم الرشيدية

واكدت وسائل إعلام لبنانية فجر اليوم الجمعة بأن جيش الإحتلال نفذ عدوانا على مناطق في الجنوب اللبناني. وذكرت قناة “الميادين”أنه “لا إصابات من جراء الاعتداء على جنوبي مدينة صور”.

عدوان إسرائيلي على المنطقة الواقعة بين سهل رأس العين ومخيم الرشيدية جنوبي صور#لبنان pic.twitter.com/8sy4sCC84A — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) April 7, 2023