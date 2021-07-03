غارات اسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الاحتلال ليل السبت أهدافا عدة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

وقالت مصادر اعلامية فلسطينية بأن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات جوية استهدفت موقعا للمقاومة في محررة "نتساريم" جنوبي مدينة غزة. كما استهدفت طائرات الاحتلال بغارة في في محيط منطقة السودانية شمال غرب القطاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينيّة إن جيش الاحتلال نفذ غارتين على الأقل جنوب مدينة غزة وأن واحدًا منها على الأقل استهدفت موقعًا للمقاومة، فيما تحدثت تقارير عن غارات أخرى نفذتها طائرات استطلاع شمال غرب غزة.

ويقصف جيش الاحتلال القطاع لليوم الثاني على التوالي، بعد تنفيذه غارات عدوانية فجر أمس الجمعة، استهدفت حسب التقارير موقعًا لكتائب القسام دون الإبلاغ عن إصابات.

وهذا هو العدوان الرابع على الأقل ضمن الغارات العدوانية التي شنّتها حكومة نفتالي بينيت الجديدة، والتي تخرق باستمرار تفاهمات وقف إطلاق النار، في تصعيد جدّي، اذ تدّعي أن هذه الغارات تأتي ردًا على إطلاق البالونات الحارقة تجاه البلدات الاسرائيليّة.