فيديو: غارات اسرائيلية عنيفة على غزة

بدأ سلاح الجو الاسرائيلي بمهاجمة قطاع غزة بشكل عنيف ردا على ما اعتبره اطلاق بالونات حارقة انفجرت في الأراضي الإسرائيلية وتسببت في وقوع حوالي ثلاث حرائق.

وقالت مصادر للبوابة ان سلاح الجو الإسرائيلي هاجم موقع القادسية التابع لحماس غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة محدثة انفجارات قوية فيما شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من المكان

وقالت تقارير اعلامية عبرية ان المقاومين في غزة فتحوا نيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة تجاه طائرات سلاح الجو الاسرائيلي

واعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي انه تم مهاجمة "موقعًا لإنتاج الصواريخ من قبل منظمة حماس الإرهابية ، ومجمعًا عسكريًا في خان يونس" وقال ان الطيران الاسرائيل هاجم معملا للاسمنت زاعما بانه يستخدم لبناء الانفاق

وحمل الاحتلال حركة حماس مسؤولية "كل ما يحدث في قطاع غزة".