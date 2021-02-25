  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. غارات اميركية على مليشيات ايرانية في سورية

غارات اميركية على مليشيات ايرانية في سورية

منشور 25 شباط / فبراير 2021 - 11:59
 هناك أكثر من فصيل بالمنطقة لكن المنطقة المستهدفة هي البوابة على الحدود العراقية السورية
 هناك أكثر من فصيل بالمنطقة لكن المنطقة المستهدفة هي البوابة على الحدود العراقية السورية

تحدثت مصادر اعلامية واخرى في المعارضة السورية عن غارات اميركية استهدفت المليشيات الموالية لايران في سورية

ووفقالمعلومات الواردة فقد شنت الطائرات الاميركية ثلاثة غارات مستهدفة مواقع للمليشيات الإيرانية في بادية البوكمال بريف ديرالزور الشرقي

وافادت المصادر الى ان هناك أكثر من فصيل بالمنطقة لكن المنطقة المستهدفة هي البوابة على الحدود العراقية السورية


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...