غارات اميركية على مليشيات ايرانية في سورية

تحدثت مصادر اعلامية واخرى في المعارضة السورية عن غارات اميركية استهدفت المليشيات الموالية لايران في سورية

ووفقالمعلومات الواردة فقد شنت الطائرات الاميركية ثلاثة غارات مستهدفة مواقع للمليشيات الإيرانية في بادية البوكمال بريف ديرالزور الشرقي

رويترز: الضربة الأميركية على المليشيات الإيرانية في #سوريا تأتي بعد سلسلة هجمات صاروخية على أهداف أميركية بـ #العراق #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/xsSjotlgqT — تلفزيون سوريا (@syr_television) February 25, 2021

وافادت المصادر الى ان هناك أكثر من فصيل بالمنطقة لكن المنطقة المستهدفة هي البوابة على الحدود العراقية السورية