غارات تركية على قواعد العمال الكردستاني في العراق

مقاتلات تركية تدمر ملاجئ ومخازن لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، تدمير مقاتلاته مخابئ ومخازن تابعة لحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه"، الذي تصفه الحكومة بأنه منظمة إرهابية، في منطقة قنديل شمالي العراق.

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان، إن مقاتلات تركية دمرت أمس الجمعة ملاجئ ومخازن ذخيرة للمنظمة الإرهابية في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن الجيش التركي قوله إنه قتل 26 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية على منطقة قنديل في شمال العراق يوم 12 يونيو حزيران.

ولحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا منذ عقود في جنوب شرق تركيا، قواعد في منطقة قنديل.

ومؤخراً، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن بلاده ستجفف "مستنقع الإرهاب" في قنديل، حيث توجد قواعد للمنظمة.

وإلى جانب تركيا، فإن حزب العمال الكردستاني مدرج على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وبحسب الوكالة، دأب الحزب على تنفيذ هجمات بين الحين والآخر، يستهدف فيها مدنيين وعناصر الأمن.