غارات تركية على مواقع الاكراد بعد انسحاب الاميركيين

نقلت تقارير اعلامية عن التلفزيون الرسمي السوري انباء عن قصف طائرات تركية مقرا لمليشيات من قوات سورية الديمقراطية "قسد" بريف المالكية وتحدثت عن قصف معبر سمالكا

وتاتي الهجمات التي اعتبرتها دمشق عدوانا بعد قليل من اعلان واشنطن سحب جزء من قواتها من الشمال السوري لتترك القوات الكردية التي دعمتها لقمة سائغة بين فكي انقرة

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد اشار الى ان اميركا دعمت الاكراد بما فيه الكفاية معلنا التخلي عنهم ليعود بالحديث عن تهديد تركيا وتدمير اقتصادها ان تعرضت لهم

دعوات اممية لضبط النفس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في شمال غرب سوريا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش “من المهم للغاية أن يمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس في هذا التوقيت”.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام يؤكد كذلك الحاجة لحماية البنية الأساسية المدنية في جميع الأوقات وعلى ضرورة ضمان وصول (الدعم) الإنساني للمدنيين المحتاجين على نحو آمن ومستمر ودون عوائق”.

يأتي ذلك بينما قال الرئيس الأمريكي إن بلاده لن تسمح بتجاوز تركي في الشمال السوري، وهدد برد على أي عمل مجاوز للحدود وفق تعبيره.

وكان ترامب قال إن سحب قوات بلاده من مناطق الأكراد جاء بسبب ارتفاع تكلفة الوجود الأمريكي هناك.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن واشنطن لا تدعم عملية عسكرية تركية شمال سوريا.