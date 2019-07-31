غارات تركية على مواقع "الكردستاني" شمال العراق

نفذ الطيران التركي عملية واسعة شمالي العراق دمر فيها عددا من مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني، في إطار عملية "المخلب".

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إن "غارات جوية نفذتها مقاتلات على أوكار منظمة بي كا كا، (حزب العمال الكردستاني) شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب" التي أطلقتها أنقرة هناك، في منطقتي متينا والزاب شمالي العراق".

وأوضح البيان أن "الغارات أسفرت عن تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للمنظمة الإرهابية".

وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على "خطر الإرهاب" الذي يهدد البلاد.