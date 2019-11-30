غارات جوية إسرائيلية على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه شن غارات جوية على موقع تابع لحركة حماس في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة وأخرى مقاتلة، عدة صواريخ على الموقع المستهدف، محدثة أضرارا دون إصابات، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، أصيب فلسطيني بجراح، إثر قصف مدفعي إسرائيلي، طال مواقع لحماس شرقي غزة وخان يونس، وذلك بعد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع على مستوطنات إسرائيلية قريبة منه.

وفي 12 نوفمبر، استهدف الجيش الإسرائيلي قياديا في حركة الجهاد، التي تعد أحد الفصائل المسلحة في القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظل حصار إسرائيلي.

وردت حركة الجهاد بإطلاق نحو 450 قذيفة في غضون يومين، لكن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية اعترضت عددا كبيرا منها بحسب الجيش الإسرائيلي، الذي استهدف بدوره مواقع للحركة في القطاع.

وأدت المواجهات إلى مقتل 36 فلسطينيا، ولم يقتل أي إسرائيلي، وعاد وقف إطلاق النار الهش في 14 نوفمبر.

ومنذ 2008، قادت إسرائيل 3 حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.