غارات جوية على 4 مواقع عسكرية ل"الوفاق" في "سرت"

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري أن سلاح الجو الليبي شن غارات جوية استهدف خلالها 4 مواقع عسكرية في مدينة سرت التابعة لحكومة الوفاق.

وقال المسماري في بيان صحفي اليوم الأحد إن "سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية يشن غارات متتالية يستهدف من خلالها 4 أهداف عسكرية في سرت تتمثل في مخازن كانت المليشيات الإرهابية تستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر"​​​.

وأضاف البيان: "بهذا تبرهن قواتنا الجوية على سيادتها الكاملة على مسرح العمليات"، مشيرا إلى أن " ذلك بعد رفع قدراتها في الاستطلاع والتسليح والعمليات بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية".

من جهة أخرى، أكد المركز الإعلامي لـ"الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن سلاح الجو قد دمر تجمعات ومستودعات للأسلحة والذخائر في مدينة سرت والعاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي في بيان إن "ضربات السلاح الجوي مستمرة على مدينة سرت ومنطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس على التجمعات ومستودعات الأسلحة"، وإن صاروخ جو أرض موجه ضد الأهداف الأرضية "دمر سيارة ذخيرة للميليشيات بالقرب من معسكر حمزة".