غارات حوثية على مطار ابها والمليشيا تتحدث عن خسائر كبيرة

قالت مليشيات الحوثي المتمردة في اليمن انها هاجمت مساء يوم الاثنين، مطار "أبها" الدولي جنوبي السعودية.

وقال العميد يحيى سريع، في بيان: "الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي وقد أصابت أهدافها بدقه عالية". وأضاف سريع أن العمليات "عطلت الملاحة الجوية في المطار"، مشيرا إلى أن قوات الحوثيين ستعلن تفاصيل الهجوم خلال الساعات القادمة.

وفي وقت سابق توعدت المليشيات المتمردة السعودية بهجمات على مطاراتها واستهداف أهدافا حساسة أخرى في أراضي المملكة تفاجئ سلطات البلاد.

فيما نقلت قناة "المسيرة" الاخيرة التابعة للحوثيين عن سريع قوله إن العمليات نفذت بواسطة طائرات مسيرة من طراز "قاصف k2"، وهو نفس السلاح الذي استخدم في الهجمات السابقة مؤخرا.

وتصعد المليشات المدعومة من ايران منذ منتصف مايو الماضي، هجماتها على منشآت حيوية في السعودية، بطائرات مسيّرة، بدءا بمحطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف داخل منطقة الرياض في 14 مايو، وقصف مطار نجران في 21 و22 و23 من الشهر ذاته، وشن هجمات مماثلة في 26 مايو وفي يونيو الجاري على مطار جازان، واستهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في 10 يونيو الجاري، بالإضافة إلى قصف طال جانبا من مطار أبها بصاروخ مجنح نوع "كروز" وبطائرات مسيرة مفخخة.

وعلى خلفية تكثيف الحوثيين عملياتهم ضد مواقع داخل المملكة، تعهدت الحكومة السعودية باتخاذ إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات