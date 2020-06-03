غارات روسية على شمال غرب سوريا هي الأولى منذ سريان الهدنة

استهدفت الغارات مثلث حماة إدلب اللاذقية.

شنّت طائرات روسية غارات عدة في شمال غرب سوريا، للمرة الأولى منذ سريان وقف لإطلاق النار قبل ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الأربعاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "غارات روسية استهدفت قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء وفجراً مثلث حماة إدلب اللاذقية، حيث تنتشر فصائل متشددة" موضحاً أنها "الغارات الأولى منذ سريان الهدنة".

يذكر أن اتفاق وقف اطلاق النار وقع مطلع مارس الماضي إثر محادثات متبادلة استمرت لأكثر من 6 ساعات بين الرئيسين الروسي والتركي.

وتضمن الاتفاق في حينه عدة بنود أوضحها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الخامس من مارس مع نظيره التركي، منها:

إنشاء ممر آمن بطول 6 كم إلى شمال وجنوب طريق "M4" ، الذي يشكل محورا استراتيجيا يعبر منطقة إدلب، على أن يتم الاتفاق بين وزيري دفاع تركيا وروسيا على المعالم المحددة للممر الآمن خلال سبعة أيام، تسيير دوريات مشتركة على طول طريق "M4" في سوريا ابتداء من 15 مارس/ آذار"، بالإضافة إلى وقف جميع الأعمال القتالية على خط التماس في إدلب.

