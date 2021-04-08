غارات سرية بريطانية على داعش في سورية والعراق

كشفت وزارة الدفاع البريطانية الخميس، عن مشاركتها في عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العراق الشهر الماضي في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت 10 أيام.

ووفق ما اعلنته لندن ان طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية وطائرات أخرى للتحالف هجوما جويا خلال العملية التي تمكنت فيها قوات الأمن العراقية من طرد قوات التنظيم من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل

واتخذ قرار الهجوم في 22 مارس عندما تم التأكد من تمركز قوات لـ"داعش" في شبكة من الكهوف في جبال مخمور. ونفذت ثلاث مقاتلات لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز "تايفون" هجوما باستخدام صواريخ "ستورم شادو".

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن المتابعة اللاحقة أكدت نجاح الضربة.

وقالت الدفاع البريطانية، إنه في إطار عملية منفصلة في الرابع من أبريل نجحت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مسلحة بصواريخ "هيلفاير" في استهداف مجموعة صغيرة من عناصر "داعش" في شمال سوريا على بعد حوالي 80 كيلومترا غربي الحسكة.

