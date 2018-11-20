غارات عراقية على داعش في سوريا

العملية تمت في منطقة السوسة، الواقعة في ريف دير الزور شرقي سوري

أعلن سلاح الجو العراقي شن غارات على مواقع لداعش داخل الأراضي السورية الثلاثاء.

وأوضحت القوات الجوية العراقية عبر "تويتر" أن مقاتلات عراقية من طراز "أف 16" نفذت الضربات الجوية بعد تلقي معلومات من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

ووصفت القوات الجوية العملية التي تمت في منطقة السوسة، الواقعة في ريف دير الزور شرقي سوريا، بأنها كانت ناجحة وأسفرت "عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات". وقصفت الطائرات العراقية كذلك هدفا في منطقة الباغوز المجاورة، تقول القوات العراقية إنه كان مقرا "لما يسمى فيلق الفاروق وبداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة".