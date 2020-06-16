التحالف يقصف صنعاء ويعترض صاروخا وطائرات مسيرة اطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

شنت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء، غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، منذ ست سنوات.

وقال سكان محليون إنهم سمعوا دوي انفجارات في عدة أحياء بالمدينة جراء غارات جوية شنها طيران التحالف.

وأضاف السكان أن "الغارات تركزت في الجهة الجنوبية للعاصمة صنعاء"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن " طيران التحالف شن 5 غارات جوية على منطقة النهدين ومحيطها جنوبي صنعاء".

ولم يوضح الإعلام الحوثي، إن كانت الغارات الجوية للتحالف قد أسفرت عن أي خسائر بشرية أم لا.

وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف، اعتراض وإسقاط صاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيرة التي اطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وقال بيان للمتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن "قوات التحالف تمكنت صباح الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية من صعدة باتجاه نجران".

وأوضح البيان أن "مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة واعتراضها (منذ بداية الحرب في 2015) بلغ 313 صاروخاً بالستيا، وبلغ مجموع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها 357 ".

وحتى الساعة 7:50 (ت.غ)، لم تُصدر جماعة الحوثي تعقيبا بشأن ما أعلنه التحالف عن إطلاقها صاروخ باليستي باتجاه السعودية.

كما اعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرات مسيرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون من اليمن فجر الثلاثاء، باتجاه منطقة عسير جنوبي السعودية.

وبالتزامن اتهم الحوثيون قوات التحالف بقتل 8 مدنيين بغارات جوية استهدفت مديرية شدا في محافظة صعدة.

وتقود السعودية التحالف العربي، وهو ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، دعما للقوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وخلفت الحرب المستمرة منذ 6 سنوات إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

