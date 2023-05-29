غارات ليلية مرعبة.. "كييف" تهتز

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف ليلة صعبة جديدة نتيجة استمرار الهجمات العنيفة من قبل القوات الروسية، حيث تعرضت المدينة منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الاثنين، لسلسلة غارات جوية المكثفة باستخدام الطائرات المسيرة وصواريخ كروز.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني عن إسقاطه 29 طائرة مسيرة و37 صاروخًا أطلقتها روسيا خلال الليل.

وقال: "لقد استخدمت روسيا تشكيلة متنوعة من الطائرات المسيرة، بما في ذلك الطائرات شاهد إيرانية الصنع، بالإضافة إلى صواريخ كروز أطلقت من بحر قزوين".

كما أكدت الدفاع الأوكرانية، أن ليلة أمس كانت صعبة للغاية في كييف، مشيرة إلى أنه الهجوم الخامس عشر الذي تتعرض له المدينة خلال شهر مايو وحده.

حاملة صواريخ في البحر الأسود

من جهتها، أفادت القيادة الجنوبية في الجيش الأوكراني بأن روسيا نشرت حاملة صواريخ في البحر الأسود وأطلقت منها 8 صواريخ كاليبر في مهمة قتالية.

وأضافت البيانات أنه يوجد حاليًا ما لا يقل عن 6 سفن روسية في البحر الأسود وسفينة واحدة في بحر آزوف، وهو ما يشير إلى تصاعد مستوى التهديد الصاروخي بشكل كبير.

ويواصل المقاتلون الروس اقتحامهم لمواقع الجيش الأوكراني في بلدة بيلي غورفكا شمال باخموت، بهدف إكمال الحصار وتطويق البلدة.

كما تستخدم القوات الروسية قوة برية لاقتحام أطراف مدينة أفديفكا من منطقة بوديوم، والتي تشهد تحصينات قوية من قبل الجيش الأوكراني، مستخدمة في ذلك الآليات العسكرية الثقيلة والقنابل الذكية التي تثبت على رؤوس الصواريخ التي تُطلق من المقاتلات.

أما بلدة بيرفامايسكايا فتشهد معارك عنيفة بين القوات الروسية والجيش الأوكراني، حيث تمكنت القوات الروسية من السيطرة على مناطق جنوب البلدة وتوسيع نطاق سيطرتها.

هجمات في باخموت

وبالنسبة لباخموت، لا يزال الجيش الروسي وقوات فاغنر يسيطرون على المدينة، وتشهد المنطقة الجنوبية منها هجمات متكررة من قبل القوات الأوكرانية، تهدف إلى دفع القوات الروسية للانسحاب واستعادة السيطرة على بعض المناطق في المدينة.

