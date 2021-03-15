غارات مجهولة على ليبيا والحكومة تؤدي اليمين

تؤدي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة في مقر مجلس النواب في مدينة طبرق بحضور سفراء غربيين، فيما اعلنت عن غارات نفذتها طائرات حربية مجهولة على مدينة أوباري جنوب ليبيا

الحكومة الليبية تؤدي القسم

وافاد المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي عبد الله بليحق "جلسة اليوم ستشهد حضورا دوليا موسعا، كما من المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل السفير الأمريكي والسفير الإنجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير التونسي والمغربي والجزائري، الذين سيحضرون مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية" بالإضافة إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

ومباشرة بعد حصول حكومته على الثقة، قال الدبيبة، في كلمة مباشرة: "أدعو لتعويض فترة الانقسام في ليبيا، فهناك استحقاقات تنتظرنا، أبرزها قانون الموازنة الموحدة وقانون الانتخابات".

وأضاف أن حكومته "ستلتزم بإجراء الاستحقاقات في مواعيدها"، في إشارة إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بحلول 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

طائرات حربية مجهولة تغير على ليبيا

في المقابل أفادت وسائل إعلام بأن طائرات حربية مجهولة الهوية نفذت امس الأحد غارات على مدينة أوباري جنوب ليبيا.

وذكر موقع "أوجز" الإخباري الليبي نقلا عن مصدر أمني، أن الغارات تركزت في حي الشارب وجبل تيندا وضواحي مشروع برجوج داخل ثاني أكبر مدن جنوب البلاد، دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا حتى الآن.

من جانبها، رجحت قناة 218 الليبية، أن الضربات نفذت من قبل القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم".

بدورها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مسؤول محلي تأكيده، أن أربع غارات نفذت فجر اليوم على نطاق مختلف في المدينة بواسطة طائرة مسيرة.