غارات مجهولة على مدينة اللاذقية وقاعدة حميميم الروسية

قالت مصادر اعلامية سورية ان الدفاعات الارضية تصدت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء لاجسام مجهولة هاجمت قاعدة حميميم ومدينة اللاذقية معقل رئيس النظام السوري بشار الاسد

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في تغريدة لها على موقع فيسبوك، "إن الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم في مدينة جبلة الساحلية ".

ونقلت وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية إن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة "حميميم" العسكرية استهدفت بعدة صواريخ أهدافا معادية في الجو، بعد محاولتها الاقتراب من محيط القاعدة من الجهة الشمالية.

وأوضحت أن الأهداف التي تم تدميرها بالكامل عبارة عن 3 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القاعدة قادمة من مناطق سيطرة مسلحي تنظيمي "الحزب الإسلامي التركستاني"، و"جماعة البلقان" بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأكدت أن أضرارا طفيفة لحقت ببعض مزارع البرتقال في الأماكن التي سقطت فيها الطائرات المدمرة.