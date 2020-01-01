غارات وقصف روسي سوري مكثف في محافظة إدلب

أسفرت الهجمات في محافظة ادلب التي يشنها الجيش السوري بدعم من القوات الروسية عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

استهلت المقاتلات الروسية العام الجديد 2020، بشن غارات جوية عنيفة استهدفت وسط محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وبحسب نقاط مراقبة الطائرات التابعة للمعارضة، فقد شنت المقاتلات الروسية مع الدقائق الأولى للعام الجديد، أكثر من 10 غارات على وسط إدلب، وقرية كفر سجنة التابعة لناحية "حيش" في منطقة معرة النعمان في المحافظة.

في الوقت ذاته شنت قوات النظام السوري قصفا بالصواريخ ومدافع الهاون على بلدة "بداما" بريف إدلب الغربي.

ولا توجد بعد أية معلومات عن وقوع قتلى أو مصابين جرّاء تلك الهجمات.

وشهدت الآونة الأخيرة موجة جديدة من هجمات النظام السوري وداعميه أسفرت عن نزوح أكثر من 264 ألف مدني من إدلب إلى مناطق قريبة من الحدود التركية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسب تقارير ميدانية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.