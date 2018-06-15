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غارة أميركية تستهدف مسؤولا جهاديا كبيرا في افغانستان

غارة أميركية تستهدف مسؤولا جهاديا كبيرا في افغانستان
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