غارة إسرائيلية على قطاع غزة

شنّ الجيش الإسرائيلي غارة على قطاع غزة، لم تسفر عن وقوع إصابات، بعد فترة قصيرة على سقوط صاروخ أُطلق من القطاع على جنوبي إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، فجر السبت:” أغارت طائرة مقاتلة على موقع تابع لحماس في جنوب قطاع غزة، ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق”.

ولم تسفر الغارة عن وقوع إصابات، بحسب مصادر طبية في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، أن قذيفة أطلقت من قطاع غزة، وسقطت جنوبي إسرئيل.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

واستشهد شاب فلسطيني، وإصابة 6 آخرين، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات “العودة”، شرقي القطاع.

وكانت الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، في غزة، قد حذرت إسرائيل، الأحد الماضي، من مغبة مواصلة “ارتكاب جرائمها بحق المتظاهرين في مسيرة العودة” الأناضول