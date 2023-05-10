غارة اسرائيلية تستهدف مجموعة من الجهاد حاولت اطلاق صواريخ من غزة

افادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني واصابة اخر بجروح خطيرة في غارة اسرائيلية على خان يونس قالت تقارير انها استهدفت مجموعة من حركة الجهاد الاسلامي كانت تعد لاطلاق قذائف هاون على اسرائيل ردا على المجزرةالتي ارتكبتها قوات الاحتلال في القطاع والتي اسفرت عن سقوط 15 شهيدا غالبيتهم من النساء والاطفال

وافاد شهود عيان عن سماع انفجارات شرق خانيونس فيما اشارت مصادر عبرية الى ان الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا في جنوب قطاع غزة.

واكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "تقوم قوات الجيش حالياً بمهاجمة أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة"

وقالت مصادر فلسطينية ان المستهدفين مجموعة تابعة للجهاد الإسلامي كانوا يستعدون لإطلاق الصواريخ وقذائف هاون باتجاه إسرائيل.

وقالت مصادر طبية انه تم نقل شهيد ومصاب بحالة خطرة جراء القصف الذي استهدف"

استهداف في شرق القرارة "

استهداف شرق عبسان الكبيرة منطقة المنتزه "

استهداف شرق رفح "

واستشهد فجر اليوم فلسطينيان في جنين جراء اقتحام قوات الاحتلال المدينة بحثا عن مقاومين