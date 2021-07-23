غارة اميركية على حركة الشباب في الصومال

اعلن الجيش الاميركي عن توجيه ضربة جوية لمسلحي حركة الشباب في الصومال، التي تعد جناح تنظيم القاعدة في هذا البلد في ثاني ضربة من نوعها هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الضربة نُفذت في محيط منطقة جلمدج بالصومال وأكدت أن قواتها لم ترافق القوات الصومالية أثناء العملية.

يأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام فحسب من ضربة أمريكية مماثلة استهدفت الحركة الاسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسعى لإسقاط الحكومة الصومالية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وقال البنتاجون في بيان “القوات الأمريكية لديها تفويض بتنفيذ ضربات دعما للقوات المقاتلة الشريكة في إطار الدفاع الجماعي عن النفس”.