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غارة جديدة تستهدف موكبا للحشد الشعبي في بغداد

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2020 - 01:40
صورة متداولة لموقع القصف
صورة متداولة لموقع القصف

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر عسكري عراقي قوله، إن ضربات جوية استهدفت قبل قليل قافلة لفصيل عراقي شمالي بغداد، أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

ونفى الحشد الشعبي العراقي أن تكون الغارة الجوية استهدفت قادته مؤكدا أن من تم استهدافهم هم مسعفين.

وكان التلفزيون العراقي، قال إن قياديا بارزا في الحشد الشعبي قتل مع خمسة من مرافقيه في غارة جوية أمريكية في منطقة التاجي شمالي بغداد، استهدفت موكبا مكونًا من سيارتين.

ونقلًا عن مصدر عسكري عراقي، ذكرت العديد من وسائل الإعلام، أن ستة أشخاص قتلوا قرب معسكر التاجي، وجرح ثلاثة آخرون، بغارة استهدفت موكبهم عند الساعة الواحدة من فجر السبت.

يأتي ذلك غداة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سلسماني، رفقة القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية ببغداد.

وتداول ناشطون صورا لموقع الاستهداف.

 


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