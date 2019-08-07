غارة جديدة على مهبط الكلية الجوية في مصراتة

أعلنت مصادر متطابقة أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة "للجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، شن غارة جديدة على مهبط الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

وقالت صحيفة المرصد المقربة من "الجيش الليبي" أن "قاعدة مصراتة الجوية" تعرضت لغارتين استهدفت إحداهما مقاتلة فور عودتها من تنفيذ غارة على مواقع "للجيش" جنوب طرابلس، فيما لم يعرف الهدف الذي ضرب في الغارة الثانية.

وكانت الطائرات التابعة لقوات حفتر دمرت في المكان ذاته مؤخرا طائرة شحن، قالت إنها كانت قادمة من تركيا، وبها حمولة من الصواريخ الخاصة بالطائرات المسيرة.