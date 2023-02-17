غارة جوية عراقية تقضي على 3 عناصر من داعش

افادت خلية الإعلام الأمني العراقي بتنفيذ غارة جوية خاطفة على موقع لتنظيم داعش الارهابي اسفرت عن مصرع ثلاثة منهم اليوم الجمعة

وقالت الخلية في بيان اولي مقتضب ان الهجوم "ثائراً للشهداء الأبرار"

واضافت انه "وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وجه صقور الجو الأبطال ضربة دقيقة مدمرة في سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن قتل ٣ عناصر من عصابات داعش الإرهابية"

واكدت الخلية الامنية العراقية على ان القوات المسلحة ستواصل ملاحقة "العناصر الإرهابية الجبانة ولن يكون لهم مكان في أرض العراق وستقتص من الإرهاب أينما كان"

وفي وقت سابق اعلنت الاجهزة الامنية العراقية عن تصفية "أحد عناصر داعش الإرهابي والسيطرة على مضافة في قضاء هيت غربي الأنبار" وقالت ان العملية تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حيث تم السيطرة على مضافة تابعة لفلول “داعش” الإرهابي و"قتل أحد العناصر الارهابية والاستيلاء على اسلحتهم ومواد اخرى وارزاق".