غارة عراقية تدمر كهفا بطول 140 مترا لداعش وتقتل 7 عناصر

لقي 7 عناصر من تنظيم داعش على الاقل مصرعهم في غارة جوية عراقية استهدفت وكرا لهم قرب الحضر، جنوب شرق الموصل، الثلاثاء.

كهف بطول 140 مترا

وقالت الخلية في بيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت من متابعة موقع مهم لقيادات عناصر "داعش" جنوب الحضر.

وأوضحت أن الموقع عبارة عن كهف طوله 140 مترا، كان يستخدم كمقر قيادة وسيطرة ضمن الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة.

اف 16 نفذت الهجوم

وتم تزويد مقاتلات "أف-16" العراقية بمعلومات مؤكدة عن هذا الموقع ووجهت ضربات دقيقة وبالعتاد الثقيل، وقد أسفرت عن تدمير الوكر، صباح الثلاثاء، ومقتل سبعة عناصر بداخله.

وفي أواخر 2017، أعلن العراق انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرد الإرهابيين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014، فيما قتل زعيمه في عام 2019.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية ما زالت تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وفي البادية.