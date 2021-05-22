غارة مجهولة على فصائل عراقية عند الحدود السورية

كشف مصدر في الفصائل العراقية المسلحة، اليوم السبت، أن الطيران الذي استهدف عجلة تابعة لها على الحدود العراقية السورية، كان أمريكيا أو إسرائيليا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المصادر ان "الفصائل تجري تحقيقات الآن، وهيئة الحشد الشعبي كذلك، لمعرفة الطيران الذي قصف ومكان إقلاعه".

ونشر الموقع المذكور مقطع فيديو مصور لمجموعة عناصر في الفصائل العراقية المسلحة، ظهرت فيه طائرة يعتقد بأنها نفذت الضربة الجوية

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يذكر أن بعض الفصائل العراقية المسلحة، تتواجد على الحدود العراقية السورية، ودائما ما تتعرض لعمليات قصف من طائرات "مجهولة"، حيث تتهم هذه الفصائل إسرائيل وأمريكا باستهدافها.