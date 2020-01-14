غارة اسرائيلية على مطار التيفور في حمص

اكد مصدر عسكري سوري ان طائرات اسرائيلية اغارت على مطار التيفور في ريف حمص الشرقي مساء الثلاثاء حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لها

وقال المصدر العسكري انه وفي تمام الساعة العاشرة و10 دقائق قام الطيران الاسرائيلي بعدوان جوي شديد على المطار العسكري السوري حيث اطلق عدة صواريخ، تمكنت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري من التصدي لها واسقاطها الا ان 4 صواريخ فقط وصلت الى الارض من دون ان تحدث ضحايا واشارت الى اقتصار الاضرار على الماديات فقط

وافاد المصدر ان الطائرات دخلت الاجواء السورية من اتجاه التنف

وقال محللون سوريون ان الهجوم محاولة لعرقلة نجاحات القوات المسلحة السورية التي تتقدم في حربها ضد المعارضة حيث تؤكد ان الاطراف المعادية "التركية والاميركية والاسرائيلية" تعمل ضد مصلحة الدولة السورية ويفشل قدراتها ويحاول رفع معنويات التنظيمات المسلحة المعارضة